Brasil vence com show de Thayná contra El Salvador

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/06/2021 | 00:01



A Seleção Brasileira feminina de basquete estreou na AmeriCup com vitória incontestável sobre El Salvador, ontem à noite, no Coliseo Roberto Clemente, em Porto Rico.Eficiente na defesa e letal no ataque, o Brasil triunfou com tranquilidade: 118 a 43 (vantagem de 75 pontos).

A cestinha do Brasil foi Thayná Silva, ex-São Bernardo e atualmente no Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ, que anotou 22 pontos e pegou ainda 13 rebotes. Destaque ainda para Kamilla Cardoso, que também registrou um double-double, com 16 pontos e 12 rebotes, e ainda conseguiu três tocos. A tranquilidade no placar ainda permitiu ao técnico José Neto rodar o time.

A Seleção volta à quadra hoje, diante da Colômbia, às 16h (com SporTV). Nesta primeira fase, a equipe verde e amarela ainda enfrenta Canadá (amanhã) e Ilhas Virgens (segunda-feira). A AmeriCup dá quatro vagas para o Pré-Mundial de 2022.