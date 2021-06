São Bernardo estreia com vitória sobre o Brutos: 3 a 1

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/06/2021 | 00:01



O ADC São Bernardo estreou com vitória no Campeonato Paulista de futsal. Ontem à noite, no Ginásio Fortunato Lucato Neto, em Limeira, visitou o Brutos Futsal e triunfou, de virada, por 3 a 1. Os gols da equipe do Grande ABC foram marcados por Mazinho, Bruno Lopez (ambos no primeiro tempo) e Jojo (na etapa final). Luiz Henrique fez para os donos da casa.

O time são-bernardense fez um jogo muito bom defensivamente. E mesmo quando os jogadores de linha não deram conta, o goleiro Tito salvou, em noite inspirada.

“Quero parabenizar os jogadores pelo bom jogo. Sabia das dificuldades da nossa equipe, porque trabalhamos sem verba. Inclusive chegamos atrasados (em Limeira) porque alguns jogadores estavam trabalhando. Mas vamos buscar na base da vontade. Eles se dedicaram muito na quadra hoje (ontem)”, destacou – em tom de desabafo após o duelo – o técnico do Cachorrão, Hugo Leonardo Alves Arnold.