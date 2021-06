Bengala Azul recebe de volta sede ao lado do estádio

Dérek BIttencourt

Do Diário do Grande ABC



12/06/2021 | 00:01



A torcida do São Caetano teve um fim de 2020 e primeiro semestre de 2021 complicados, com o time cercado de problemas extracampo como dívidas, processos trabalhistas, trocas na administração e, por fim, o rebaixamento no Paulistão. Ontem, porém, os azulinos tiveram motivos para voltar a sorrir. Isso porque o prefeito Tite Campanella (Cidadania) concedeu a permissão de uso por tempo indeterminado da antiga sede da Bengala Azul, ao lado do Estádio Anacleto Campanella, dentro do Complexo Esportivo Lauro Gomes.

O chefe do Executivo são-caetanense esteve no local e entregou a chave para o presidente da uniformizada, Agostinho Folco, que é ainda um dos fundadores do Azulão. Também participaram da solenidade vereadores, integrantes de outras torcidas – como a Comando Azul e a Gladiadores – e pessoas ligadas à história do clube, como Thiago Tortorello, sobrinho do prefeito Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004) e que foi candidato à Prefeitura em 2020.

“Esse espaço é cuidado com amor e carinho desde 1991 pelo Agostinho. Então o prefeito Tite, que tem a responsabilidade de cuidar da cidade, está fazendo isso”, disse Thiago Tortorello. “O que estamos fazendo hoje (ontem) aqui é só questão de justiça. Era espaço que há muito tempo estava esquecido, ninguém usava, vocês recuperaram e revitalizaram”, afirmou Tite Campanella. “Este espaço é um consulado, uma embaixada da AD São Caetano. E com muito orgulho tenho o prazer de devolver a chave para você (Agostinho). Que nunca ninguém mais tire essa chave e esse espaço de vocês”, emendou, passando o objeto ao torcedor, visivelmente emocionado. “Essa área não é restrita somente para a Bengala Azul, mas para a população do bairro, porque aqui tínhamos palco para artistas se apresentarem, mesas de dominó e bilhar, balanças para as crianças, e tudo isso nos foi tirado. Espero que seja local para o povo de São Caetano”, afirmou o veterano torcedor azulino

Em 2017, sob gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), a emblemática torcida foi retirada de sua sede externa, ficando apenas com o espaço abaixo da arquibancada do estádio, onde está guardado todo o acervo da uniformizada. Recentemente, porém, Agostinho Folco enviou ofício a Tite Campanella solicitando o espaço de volta. “Estamos no Estádio Anacleto Campanella, que é o pai dele, então a família e ele têm identificação muito grande com o esporte de São Caetano, prontamente atendeu a reivindicação do Agostinho e hoje (ontem) está aqui devolvendo este espaço”, afirmou Thiago Tortorello.

Aliás, a Bengala Azul já havia recebido ordem para deixar o espaço em 2006, ficando ausente até 2012, quando o então chefe do Executivo Paulo Pinheiro (DEM) permitiu a volta dos velhinhos azulinos. “Aqui é um recanto da torcida do São Caetano, não só a Bengala Azul como a Comando e a Gladiadores, onde recebíamos também outras torcidas que vinham nos visitar”, exaltou Agostinho Folco. “Ser rebaixado não é nada de outro mundo. Outros já caíram e voltaram por falta de estrutura, comportamento, amizade. Esperamos agora com a entrada do Edmilson (pentacampeão mundial, atual consultor do Azulão) traga investimentos, porque nome nós já temos, e assim podemos voltar onde estava. Espero que brevemente.”