Paulo Serra encaminha entrada de Police Neto na Comunicação

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



11/06/2021 | 19:00



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), encaminha internamente mudança no comando da unidade de Comunicação e Eventos do governo. O ex-vereador paulistano José Police Neto (PSD) é principal cotado a assumir a pasta, em substituição a publicitária Luciana Patara, que atua na função de superintendente do setor há três anos. A decisão, de acordo com interlocutores graúdos da administração, ocorreu hoje no gabinete do tucano. A mudança na direção da pasta se dará dentro da proposta de reestruturação da área, na qual deve apresentar outros remanejamentos nas próximas semanas a partir da entrada efetiva do novo indicado.

Próximo ao tucano, Police ingressou logo no início do segundo mandato de Paulo Serra, ocupando posto no alto escalão. Tem sido destacado pelo setor de comunicação, recentemente, para falar sobre projetos em andamento na gestão tucana. Liderança do partido chefiado nacionalmente pelo ex-ministro Gilberto Kassab, o ex-parlamentar exerce desde então a função de superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, com status de secretaria - a princípio, o pessedista pode até acumular os dois cargos. Ele carrega em sua trajetória política quatro mandatos consecutivos como vereador de São Paulo, onde chegou a presidir a Câmara, e foi secretário municipal de Participação e Parceria na gestão Kassab, na Capital.

O pessedista não retornou aos contatos do Diário para repercutir a movimentação.

Ex-docente da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Luciana ocupa a função desde março de 2018, quando migrou de São Caetano para Santo André. Antes de desembarcar em solo andreense, ela foi secretária de Comunicação da Prefeitura são-caetanense entre 2008 e 2012, no governo José Auricchio Júnior (PSDB), além de passar pela diretoria de Comunicação da Câmara da cidade vizinha. Questionada, a publicitária rechaçou que esteja de saída da Prefeitura, atrelando o caso a "fofoquices da política". "Por enquanto, sem mudanças", ponderou.