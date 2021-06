Parlamentares creem que tributária deve passar em 2021 e administrativa, não

11/06/2021 | 18:22



A maioria dos parlamentares vê com otimismo a aprovação da reforma tributária no Congresso este ano, segundo levantamento da Necton Investimentos e plataforma Vector. Por outro lado, a votação da reforma administrativa até o fim de 2021 é vista com ceticismo pelos deputados e senadores.

No total, 68,0% dos congressistas responderam que será possível aprovar a reforma tributária neste ano, contra 31,2% que foram contrários.

Sobre a reforma administrativa, 28,9% disseram que o texto seria aprovado no mesmo período contra 58,8% que responderam "não".

O otimismo com a aprovação dos textos já foi maior: em novembro do ano passado 83% dos parlamentares haviam respondido que seria possível aprovar a tributária em 2021 e 75,8% que seria possível aprovar a administrativa. Desde então, os índices têm apontado queda.

Outra matéria que foi levantada é o projeto do novo marco regulatório da navegação de cabotagem, ou BR do Mar. A maioria dos parlamentares, 57,4%, disse que seria possível aprovar o texto em 2021, 24,6% descartaram a apreciação e 18% não souberam responder.

O texto foi aprovado na Câmara no ano passado e está no Senado, aguardando deliberação da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).