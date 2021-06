Inter demite o técnico Miguel Ángel Ramírez após eliminação na Copa do Brasil

11/06/2021 | 18:02



O Internacional demitiu nesta sexta-feira o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. A decisão foi tomada no dia seguinte à eliminação da Copa do Brasil. O time colorado perdeu para o Vitória por 3 a 1 em pleno Beira-Rio e deu adeus ao torneio. O anúncio da saída foi feito no site oficial do clube.

"Miguel Ángel Ramírez não é mais técnico do Internacional. Também deixam o Clube o auxiliar técnico Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita. O Inter agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Osmar Loss passa a comandar a equipe interinamente", informou por meio de nota.

Ramírez testou positivo recentemente para o coronavírus e está em isolamento. Mas já foi comunicado da decisão. Ele deixa o Inter com apenas três meses de trabalho. Foram 21 jogos, com dez vitórias, quatro empates e sete derrotas, aproveitamento de 53,9%.

O técnico espanhol já não agradava a direção do clube pelas apresentações no Campeonato Gaúcho. O Inter perdeu para o Grêmio na decisão. Ele balançou no cargo após sofrer goleada para o Fortaleza por 5 a 1 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e caiu com a eliminação da Copa do Brasil.

O interino Osmar Loss tentará levar o Inter à primeira vitória no Brasileirão. Pela terceira rodada, o time visita o Bahia no domingo, às 20h30, em Pituaçu. No momento, o clube gaúcho ocupa a 17ª colocação, com um ponto.