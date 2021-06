Um historiador no esporte de Mauá

O gosto pelas pesquisas relacionadas ao futebol começou cedo na vida de Daniel. Ele sempre teve curiosidade sobre a origem e formação dos clubes, as passagens e histórias de jogadores com seus times, seus bairros, sua gente. Sem medo de gastar sola de sapato – ou de tênis – pelas ruas, vilas e bairros de Mauá.

Garimpando memória

Depoimento: Daniel Alcarria

As descobertas são feitas no dia a dia, nas pesquisas de campo, quando literalmente vamos a praças esportivas, sedes de clubes, casas de ex-jogadores e ex-dirigentes e descobrimos fotos, resenhas, histórias, recortes de jornais e outros valiosos itens que escreveram e ainda escrevem belas páginas da história do futebol local.

No começo, achava que se tratava apenas de um gosto pessoal, de uma mania, mas quando começamos a publicar essas histórias nos jornais locais, nos bairros, a coisa literalmente pegou.

Mauá interagiu. O mauaense descobriu-se dentro da história. Valorizou-se. Hoje ele é um parceiro no esforço pela construção da memória do futebol e da própria cidade. Juntei duas grandes paixões: a história e o futebol.

MOMENTOS

1 – A inauguração do Estádio Municipal de Mauá (atual Pedro Benedetti), com meus dois times do coração: São Paulo 2, Grêmio Mauaense 1, em 8 de dezembro de 1984. Mais de 20 mil pessoas presentes. O primeiro gol do estádio foi marcado pelo maior camisa 9 que vi jogar: Careca.

2 – Mauaense 4, Taboão de São Bernardo 1, pela Terceira Divisão de 1985. Pela primeira vez assisti a uma partida ao lado do meu pai, Sr. Armando, hoje com 84 anos de idade.

3 – Em 7 de setembro de 1985, amistoso entre Mauaense e Santo André, no Bruno Daniel. O Ramalhão, equipe forte da Primeira Divisão, o Mauense, time novo, duas divisões abaixo. Fomos a pé do Parque São Vicente até Santo André (eu, meu pai e meu irmão Neilton): 0 a 0. Inesquecível.

VIAGEM NO TEMPO

Gostaria de voltar para os anos 1918 a 1922 e descobrir detalhes das primeiras partidas de futebol em Mauá. Quem jogou e marcou gols naquele jogo histórico entre o Pilar FC e a AA Industrial – que foi o primeiro clássico local.

MEMOFUT

O grupo é imprescindível ao meu trabalho. Uma alegria participar. Um aumento da autoestima. Meu padrinho no Memofut é o Luiz Romano, para quem tenho grande carinho e amizade.

ÍDOLOS

No futebol, Careca, Tulica (que jogou no Ramalhão e no Mauaense), Romário, o maior que vi atuar.

Na vida acadêmica, Eduardo Galeano, Armando Nogueira, Caio Prado Junior e Florestan Fernantes.

Na vida pessoal, meus pais, minha esposa, meu filho. <TB>No Memofut, todos eles, os historiadores do futebol, Romano, o coordenador Alexandre Andolpho, Fornazza, ‘seo’ Domingos D’Angelo, professor Aristides.

MAUÁ HOJE

Dentre os desafios do governo do prefeito Marcelo Oliveira está a reorganização dos esportes na cidade: reestruturar o futebol, dar força aos clubes, à Liga Mauaense. Modernizar o Estádio Pedro Benedetti e construir mais dois ou três campos de grama sintética.

PLANOS

Concluir um livro sobre as memórias do futebol mauaense, a partir das colunas que publico no jornal Imprensa ABC.

Lançar uma revista com o histórico dos 70 anos da Sociedade Esportiva e Cultural Juá, antigo Vila João Jorge FC, tradição do futebol amador de Mauá.

GOL DE LETRA

Nascimento – Mauá, 12 de junho de 1074.

Filiação – Armando Alcarria e Maria Ignes Consolini Alcarria.

Esposa – Deise Kelly Copcescki, professora.

Filho – Carlos Daniel, 20 anos.

Formação – Jornalista profissional, historiador formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e graduado em gestão pública pela Universidade Metodista de São Paulo.

Obra – Livro e vídeo com a história do Grêmio Esportivo Mauaense.