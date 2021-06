Obituário - 12 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/06/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Alzira Ribeiro Rodrigues, 98. Natural de Maria da Fé (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Inah Castello Branco Ferrari, 95. Natural de Uruguaiana (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 8, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Reis Perez, 83. Natural de Agudos (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lindalva Elias Dantas, 81. Natural de Sousa (Paraíba). Residia na Vila Pires, em Santo André. Agricultora. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Nakashima, 77. Natural de Maracaí (São Paulo). Residia no Jardim São Mateus, em Taboão da Serra (São Paulo). Dia 8, em Santo André. Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo, Capital.

Tavio Cambuy, 72. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvldo Nunes Soares, 71. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Clube de Campo, em Santo André. Dia 8, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Martins Pires, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Djalma Geraldo Lops, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Li Lugoboni, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida de Oliveira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Geraldo Pavani Patini, 61. Natural de Águas da Prata (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Marcos Antonio Marcelino, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Martos Gasparini, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Motrista. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Telma Maria da Silva, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Ferreira de Lima Junior, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Professor. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Ricardo Comparini, 45. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Professor. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janaina Barbosa Teodoro, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Gerente de vendas. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José da Cruz Ferreira da Silva, 40. Natural de Castelo do Piauí (Piauí). Residia no Real Parque, em São Paulo, Capital. Pedreiro. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Castelo do Piauí (Piauí).

Gabriel de Oliveira Rosa, 26. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Estudante. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio Rodrigues da Silva, 13. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Estudante. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Maria Marina de Andrade, 92. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Mateus José Bazani, 88. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Dia 8. Memorial Planalto.

Iracema dos Santos, 84. Natural de Nossa Senhora das Dores (Sergipe). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Malvina Domiciana Bossa, 78. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Francisco Zacarias Barbosa, 74. Natural de Brejo Santo (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maristela da Cruz Augusto, 72. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério Municipal de Alfenas (Minas Gerais).

Maria Odete Benício da Silva, 71. Natural de Maringá (Paraná). Residia em São Paulo, Capital. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Dom Bosco.

Adolfo Pereira, 71. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

João Ramos Andrade, 70. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Adilson Doris Malveze, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

José Veríssimo da Silva, 66. Natural de Rio Formoso (Pernambuco). Dia 6. Cemitério dos Casa.

Rivanildo de Oliveira Freire Siqueira, 61. Natural de São Cristóvão (Sergipe). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Walter Castilho Guerra Neto, 38. Natural de Petrópolis (Rio de Janeiro). Residia na Vila São Marcos, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Francisca Maria da Conceição, 91. Natural de Piancó (Paraíba). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Benvinda Maria Sales, 86. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Zorayde Ferreira Barbosa, 93. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Elza Martinha dos Santos, 80. Natural de Itacaré (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Inez André Dias Ferreira, 76. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal.

Luiz Leme, 71. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

José Carlos de Castro, 67. Natural de Pinhalão (Paraná). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Maria Alcione de Souza Patrício, 59. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Jardim Arco Íris. Dia 8. Jardim da Colina.

Renato de Carvalho Silva, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Vale da Paz.

Marlene Maria de Oliveira, 50. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Parque dos Girassóis.

Estevão Cavalcante Lima, 30. Natural de Diadema. Residia no Jardim União, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.



M A U Á

Oswaldina Paccola Yoshida, 83. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Mingues Neto, 89. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 8. Jardim da Colina.

Aparecida Rodrigues, 71. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Aparecido Bernardo, 70. Natural de Cambará (Paraná). Residia em Ribeirão Pires. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério São José.

Mauro Ferreira, 60. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.