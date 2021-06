Fernanda Torres fica com medo e não toma vacina disponível no posto de saúde

11/06/2021 | 17:10



Na última quinta-feira, dia 10, Fernanda Torres teria ido ao Hospital Municipal Rocha Maia, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Entretanto, a atriz de 55 anos de idade deixou o local sem receber o imunizante, já que o único disponível no posto era o da AstraZeneca, fabricado pela Oxford.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Fernanda ficou com medo dos possíveis efeitos colaterais da vacina e foi em busca de outro ponto de vacinação, para ser imunizada com a Pfizer. Não se sabe, no entanto, se ela conseguiu receber a dose do imunizante que queria.

Vale lembrar que o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas não escolham vacinas, já que todas disponíveis foram aprovadas pela Anvisa e são eficazes contra todas as variantes do novo coronavírus, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.