Filho de Isabelli Fontana é internado e modelo agradece ao apoio dos enfermeiros

11/06/2021 | 17:10



Isabelli Fontana foi até as suas redes sociais tirar uns minutinhos para agradecer toda a equipe médica do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, nesta sexta-feira, dia 11.

Caso você não saiba, a modelo fez questão de deixar público o agradecimento para a equipe que cuidou de seu filho, Zion, que ficou alguns dias internado no hospital. Fontana revelou para os seus fãs que seu filho não tinha apresentado um quadro positivo para o novo coronavírus e sim de uma sinusite crônica.

O garoto de 18 anos de idade também fez questão de agradecer a todos e disse:

Queria agradecer todos os enfermeiros que cuidaram muito bem de mim. Estou muito melhor!

Lembrando que Isabelli Fontana também é mãe de Lucas, de 14 anos de idade, do relacionamento que teve com Henri Castelli e que atualmente ela é casada desde 2016 com Di Ferrero.