Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, é condenado a pagar 100 mil reais à artista plástica

Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, foi condenado pela 12ª Câmara Cível do Rio de Janeiro a pagar 100 mil reais para a artista plástica Adriana Varejão. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Roger publicou ofensas misóginas contra Adriana em 2017, época em que ela defendeu a permanência da exposição Queermuseu em Porto Alegre. A mostra tinha 270 obras que tratavam de questões de gênero e diferença. O trabalho da artista, que é reconhecida internacionalmente, também estava exposto.

Na ocasião, Roger usou uma foto de Adriana como base e desenhou cruzes em seus olhos e um pênis em direção à sua boca. O músico também escreveu p**a na camiseta da artista. Na legenda da publicação, o cantor ironizou a fala de Adriana em uma entrevista, onde ela diz que a arte deve ter liberdade total. Ele escreveu, então, Gostou dessa, Adriana?.

A primeira instância do caso foi julgada em fevereiro de 2019, quando a 22ª Vara Cível do Rio de Janeiro condenou Roger a pagar 40 mil reais de indenização por danos morais. Entretanto, ambos recorreram da decisão do juiz.

Agora, a Justiça entende que a publicação de Roger, que foi feita no Twitter, foi com a pretensão exclusiva de desabonar a honra e a dignidade da artista, tratando-se de disseminação do ódio e intolerância com nítido propósito difamatório.

Além de aumentar o valor da indenização, os desembargadores exigiram que o músico divulgue um texto de retratação na mesma rede social, onde ele tem mais de um milhão de seguidores. Roger tem um prazo de cinco dias para cumprir com a sentença, caso contrário, receberá uma multa de 200 reais por dia até que a declaração seja postada.