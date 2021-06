8 motivos para conhecer Jurema Águas Quentes, no Paraná

Redação

O contato com a natureza e as experiências em águas termais atraem diversos tipos de viajantes ao complexo Jurema Águas Quentes, no interior do Paraná. Localizado na cidade de Iretama, a 135 quilômetros do aeroporto de Maringá, o local oferece atrações para todas as idades. Abaixo, confira 8 motivos para conhecê-lo.

8 motivos para conhecer Jurema Águas Quentes

1. Piscinas com águas naturais

O complexo oferece uma completa experiência termal, que traz para suas piscinas, torneiras e chuveiros os benefícios das águas naturalmente quentes (emergentes a 42°C), provenientes do Aquífero Guarani. Com alta concentração de enxofre, as águas são classificadas como minerais hipertermais. Além da ação desintoxicante e hidratante, elas possuem propriedades embelezadoras e relaxantes, que colaboram para a diminuição da tensão.

Há também o Circuito do Relaxamento, com piscina de hidromassagem e banho de ofurô. Já o Caminho dos Sentidos, um leito de água rasa e termal com piso de pedras naturais, promove massagens nos pés a partir de uma experiência sensorial.

2. SPA

O Spa Jurema proporciona uma experiência de relaxamento integral, com massagens, banhos de ervas e flores ou tratamentos revigorantes. O local também conta com o tradicional banho de lama negra sulforosa, que é extraída de uma fonte própria do complexo. Ela possui características antissépticas, esfolia a pele de forma suave e auxilia no cuidado dos cabelos.

3. Gastronomia

Os hotéis de Jurema Águas Quentes ( Lagos de Jurema Termas Resort e Jardins de Jurema Convention & Termas Resort) oferecem sistema de pensão completa com opções de gastronomia contemporânea, regional, internacional e temática. Além dos restaurantes buffet e bares, há um restaurante à la carte para quem prefere um momento mais reservado, em um ambiente sofisticado. Vale a pena destacar que 70% das verduras e legumes oferecidos nas refeições são cultivados em uma horta própria do complexo.

4. Atividades e entretenimento

É possível encontrar atividades e entretenimento para todas as idades. O resort possui quatro trilhas ecológicas, que percorrem os trajetos em total harmonia com a natureza. Além disso, os passeios a cavalo, de charrete, pedalinho, bicicleta e triciclos também integram a lista de atrações.

5. Estrutura para as crianças

Além das salas de jogos e das opções de esportes, as crianças se divertem com as atividades de recreação acompanhadas pelos “Tios Jurema”. As opções vão desde passeios pelo resort até brincadeiras nas piscinas. Já o Espaço Baby e a Casa da Jureminha contam com brinquedos para os pequenos de até 4 anos (acompanhados dos responsáveis).

6. Preservação da natureza

As instalações do local foram projetadas para respeitar e conviver em harmonia com a natureza. Todo complexo tem a marca de lixo zero, reciclando, reduzindo e reutilizando os resíduos gerados. As águas descartadas também são reutilizadas (por meio de um sistema de tratamento de efluentes). Além disso, o resort tem uma preocupação com as matas ciliares e as florestas nativas do espaço. Por isso, muitas espécies foram plantadas para manter a preservação do ecossistema local.

7. Conforto das acomodações

O Jurema Água Quentes tem instalações modernas e confortáveis, integradas a uma natureza exuberante. Os diferentes apartamentos e suítes são decorados em estilo clássico (no Lagos de Jurema) ou contemporâneo (no Jardins de Jurema), oferecendo aconchego e tranquilidade.

8. Home office e homeschooling

O local está seguindo todos os protocolos de segurança e conta com uma internet de alta velocidade. Há também um local reservado e silencioso, ideal para quem busca tranquilidade para trabalhar e estudar.

