Para Paulo Serra, Eduardo Leite acertou ao sair do PT

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



11/06/2021 | 16:17



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), considerou acertada a decisão do vereador Eduardo Leite em pedir desfiliação do PT sob alegação de perseguição por parte da cúpula partidária.

O tucano avaliou como “injustificada” a punição dada pela direção do PT na cidade a Eduardo depois que o parlamentar elogiou a gestão da Prefeitura na condução das ações para conter o avanço da Covid-19 no município.

Durante entrega de tablets para estudantes da rede municipal, Paulo Serra comentou a situação do vereador, a quem classificou como “amigo e um cara que trabalha pela cidade”. “É difícil avaliar aprofundadamente porque são questões internas do PT são tratadas no partido, (a direção) tem legitimidade para tomar as medidas que eles acham que precisam ser tomadas. O Eduardo é um amigo, um cara da cidade, que faz grande trabalho e não vi nas atitudes dele nada que justificasse uma punição. A mim, pareceu intolerância.”

Para o tucano, Eduardo agiu bem em procurar um local que possa valorizar sua atuação – o petista deve desembargar no PSB tão logo o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) aceite seu argumento de perseguição e autorize a deixar o petismo sem risco de perder a cadeira na Câmara. “Ele, com bom-senso, decidiu procurar outros caminhos, algo natural. Em uma casa onde você não é tão querido, o que resta é você sair e procurar outro lugar. Acho que o vereador Eduardo está no caminho certo.”