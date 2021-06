Mãe de Gabriel Medina xinga a nora de porca e endemoniada - e Yasmin Brunet sai em defesa da cunhada: Tudo vai ficar bem

11/06/2021 | 16:11



Após uma série de prints que Simone Medina anexou no processo que move contra a nora, Bruna Bordini, que é casada com Felipe Medina, filho de Simone, o colunista Leo Dias teve acesso a mais conversas que rolaram entre a matriarca e o filho. Em determinado momento, a mãe de Gabriel Medina xinga a nora de porca e endemoniada:

Porca, porca, porca. Não tem vergonha na cara. Fica fazendo post de famosa. Uma zé ninguém que acha que é o máximo. Que preguiça. Vou te avisando. A próxima vez que não me atender não ligo mais. Processo ela e dane-se você. Porque você sempre precisou de mim, aí arrumou essa endemoniada dessa pomba gira. E ainda vocês têm a cara de pau de falar de mim. Você avisa ela pra ficar bem quietinha e por favor não aparecer na minha casa porque de gente falsa, mau caráter e invejosa já tô cheia.

Ela continua:

Essa é a mulher que você escolheu pra ser mãe da sua filha? Uma porca. Só cuida dela mesmo. Que feio. (...) Você e a Bruna são mau caráter que ficaram aqui por interesse de uma vida boa. E depois saíram falando de mim pra Yasmin [Brunet] e o Gabriel [Medina], além de terem deixado minha casa de peronas pro ar e levaram tudo do quarto que eu paguei 40 mil reais.

Felipe ainda tenta se defender:

Mãe, a gente não fez nada, você que tirou a gente da casa.

E ela responde:

Você é um traidor.

Lembrando que Simone pede uma indenização de 100 mil reais por danos morais após expor que Felipe e Bruna teriam destruído a casa que ela havia cedido ao casal em Maresias, litoral de São Paulo. Depois, Bruna, internada em um hospital, falou sobre as acusações.

Sem explicar exatamente o motivo de sua internação, Bruna fez um post do hospital em que resgatou fotos em família com Felipe e a filha do casal, Analua. Na legenda, escreveu:

Não vejo a hora de estarmos assim juntinhos. Espero o tempo que for, aprendo a conviver com essa saudade porque sei que vai valer a pena quando estivermos juntos e assim sempre será! Está feito.

Nos comentários, Yasmin Brunet, a outra nora de Simone, mandou uma mensagem para Bruna:

Amém. Tudo vai ficar bem.

Os fãs logo apoiaram a amizade das duas:

Que lindo que vocês se apoiam! Não deve ser fácil conviver com uma sogra narcisista. Muita luz para vocês.

Meninas, vocês são guerreiras, hein? Com uma sogra dessas, não precisam de inimigos.

Que sogra você e a Yasmin foram arranjar. Que azar. De qualquer forma, desejo melhoras e que tudo dê certo pra vocês.