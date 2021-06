Adriane Galisteu explica por que ficou afastada da TV por sete anos e fala de rumores de briga com Silvio Santos

11/06/2021 | 16:11



Após sete anos afastada da televisão, Adriane Galisteu está de volta às telinhas com Power Couple Brasil. Em entrevista para o colunista Leo Dias, a apresentadora conta que foi um período sofrido e relata que se questionava muito sobre o que tinha acontecido para que ela ficasse tanto tempo longe de um cargo que amava tanto.

- Sofri, chorei, entristeci, mas aprendi também. Eu não me conformava, é uma coisa que eu sei fazer, eu fazia por 18 anos direto, ao vivo, diariamente, em uma emissora e na outra, mas sem parar. De repente você toma uma puxada de tapete da vida ou de atitudes que eu mesma tomei e eu tive que aprender a lidar com o meu erro.

A apresentadora também falou sobre os rumores de que tinha brigado com Silvio Santos e nega que tenha falado que não voltaria para o SBT por causa das filhas do dono da emissora:

- Eu nunca briguei com Silvio Santos. A gente discutiu muitas vezes, eu queria o melhor para o meu programa. Eu sou ariana [do signo de Áries], então às vezes o meu jeito de falar: Ah, p***a Leo, não é assim. Isso pra mim não é uma briga, briga pra mim é quando você precisa ir lá pedir desculpas, resolver uma questão judicialmente. O Silvio Santos continua sendo meu patrão, meu perfume da Jequiti continua sendo um dos mais vendidos até hoje. [...] Eu nunca tive questão com alguém.