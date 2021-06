Julio Rocha celebra aniversário de um ano do filho caçula no parque

11/06/2021 | 16:11



Algumas celebridades não pensam duas vezes na hora de comemorar o aniversário dos filhos e não querem saber de economizar! Julio Rocha e Karoline Kleine, por exemplo, resolveram celebrar o aniversário de um ano de idade do filho caçula no parque, já que estamos no meio de uma pandemia.

- Resolvemos buscar mais qualidade de vida e por isso decidimos que seria a hora de mudar para o campo. Viver em integração com os ritmos da natureza é como um renascimento, uma restauração. É reaprender a viver, a respirar, a se autoperceber e rever nosso papel como ser humano, disse Julio.

Aliás, Eduardo se lambuzou com o bolo que ganhou. Bacana, né?