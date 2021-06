Fernanda Souza relembra medo de avião que a fez tirar período sabático e revela ter recebido apoio do ex, Thiaguinho

11/06/2021 | 16:10



Quem aí está sentindo falta de Fernanda Souza nas telinhas? A razão do sumiço da atriz é o período sabático que ela está tirando desde 2019! Em entrevista recente ao podcast Uma Estrangeira, Fernanda contou que um dos motivos de optar pelo descanso foi o medo de avião.

- Era um desafio enorme, por causa do medo de avião que eu tinha na época. Para eu viajar eu tinha que pegar avião, então, era sempre uma questão emocional ali envolvida. Todo voo era uma batalha. Só que eu não desistia porque, sei lá, você tem uma plateia de cinco mil pessoas esperando num lugar, então como você não vai entrar no avião?

Na época, a apresentadora estava com diversos projetos: o espetáculo Meu Passado Não me Condena, no teatro; Vai Fernandinha na Multishow, além de seu canal no YouTube.

- Fui sentindo uma necessidade de: Cara, se eu posso, se eu tenho esse privilégio na vida de tirar um tempo, por que não fazer? E aí eu fiz. Nessa jornada eu fui cancelando tudo. Na verdade, eu não só não renovei a temporada do Vai Fernandinha, que o Multishow entendeu, mas parei o canal, diminuí a rede social. O Só Toca Top eu já tinha dito que faria só uma temporada. Deu tudo certo. Aí, quando eu vi, eu já estava aqui nesta vida mais tranquila, olhando para dentro. Aí eu tive tempo de olhar mais para dentro, o que eu reconheço como um bom privilégio, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade de fazer o que eu fiz e tenho feito ainda. Eu reconheço bem que não é uma coisa simples, explicou.

Fernanda revelou que recebeu apoio dos amigos e família na decisão, incluindo o ex-marido, Thiaguinho.

- Nunca é uma coisa só de fora e nem só de dentro, porque você vai dividir. Eu era casada com o Thi e ele super me apoiou. Falou: Claro, se você pode, se você conseguiu conquistar esse lugar, usufrua dele.