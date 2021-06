Volkswagen anuncia paralisação da fábrica de S.Bernardo por 10 dias

Yara Ferraz



11/06/2021 | 15:08



A Volkswagen confirmou a paralisação das atividades produtivas da fábrica Anchieta, localizada em São Bernardo, a partir de 21 de junho, pelo período de 10 dias. A justificativa da montadora é a falta de componentes e peças, um problema que vem atingindo toda a indústria automotiva brasileira.

Além da fábrica da região as unidades de São Carlos, no Interior do Estado, e de São José dos Pinhais, no Paraná, também estarão paralisadas pelo mesmo período. Na região, a GM (General Motors) em São Caetano, também anunciou parada pelo mesmo motivo.

"Uma escassez significativa de capacidades de semicondutores está levando a vários gargalos de fornecimento em muitas indústrias globalmente (telecomunicação, computação, eletroeletrônicos e smartphones). Isso também gerou problemas no abastecimento da indústria automotiva ao redor do mundo desde a virada do ano. O resultado são adaptações em toda a indústria na produção de automóveis, o que também afeta as marcas do Grupo Volkswagen", informou a montadora, em nota.

A empresa alemã alega que nos últimos meses, o time da Volkswagen do Brasil tem trabalhado intensamente, em parceria com a matriz e fornecedores, para minimizar os efeitos da escassez de semicondutores para a produção em suas fábricas no Brasil. "Entretanto, o cenário atual não demostra o encaminhamento para uma solução definitiva visando a normalização do fornecimento de chips. Ao contrário, há sérios riscos de agravamento dessa situação nas próximas semanas", afirmou.

De acordo com a Volkswagen, novas paralisações não estão descartadas futuramente caso o cenário global de fornecimento de semicondutores permaneça crítico, impactando diretamente as atividades de produção da empresa no Brasil.