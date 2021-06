Programa capacita empreendedores do ramo alimentício do Grande ABC

Da Redação



11/06/2021



O Programa Travessia, do Consórcio Intermunicipal Grande ABC em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), está com as inscrições abertas até segunda-feira (14) para capacitação de empreendedores do setor de alimentação gratuitamente. Os interessados podem se inscrever pelo link http://bit.ly/TravessiaAlimentacao. Na região, a estimativa é que pelo menos 15 mil negócios se enquadrem neste ramo.

Visando melhorar a gestão destas empresas, serão oferecidas capacitações gratuitas sobre técnicas e manipulação de alimentos, gestão em marketing digital, resultado financeiro e vendas. Os workshops serão divididos por públicos específicos para receber atendimento personalizado do Sebrae. Há turmas específicas para informais, MEIs (Micro Empreendedores Individuais), MEs (Micro Empresas) e EPPs (Empresas de Pequeno Porte).

“Estamos passando por um momento delicado para a economia da região em decorrência da pandemia do Covid-19, ofertar cursos gratuitos para a adaptação e melhoria dos serviços, auxilia na continuidade do empreendimento e na manutenção dos empregos”, destacou Aroaldo Oliveira da Silva, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.