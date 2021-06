B3 solta maior lista de inadimplentes do ano, com 37 páginas

11/06/2021 | 13:55



A B3 vem divulgando com regularidade listas de inadimplentes, formadas em sua maioria por pessoas físicas, mas a mais recente delas surpreendeu participantes do mercado: tem 37 páginas, com cerca de 1.500 nomes, a maior divulgada até agora.

Esta é a quarta lista que a B3 divulga só este mês.

No ano, já foram divulgadas mais de 40 delas, mas normalmente as anteriores tinham uma, duas ou três páginas.

Profissionais em corretoras e gestoras ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) ressaltam que parte dos calotes ocorre com pessoas que operam alavancadas, tomando crédito, ou seja, quando perdem, o prejuízo é muito maior.

Com a queda de juros para mínimas históricas, a B3 teve recorde de pessoas físicas em 2020, com crescimento de mais de 90%.

Já são mais de 3 milhões de CPFs cadastrados no sistema da Bolsa.