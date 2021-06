'Três Verões' é o brasileiro mais indicado na short-list dos Prêmios Platino

11/06/2021 | 13:43



Três Verões, de Sandra Kogut, é o filme brasileiro mais pré-indicado (7 vezes) na lista de vinte candidaturas por categoria para a VIII Edição dos Prêmios Platino do Cinema e do Audiovisual Ibero-americano. Na categoria de Séries, Bom dia, Verônica está pré-indicada para quatro prêmios. A grande gala está agendada para o dia 3 de outubro no IFEMA Palácio Municipal de Madri.

Três Verões está pré-indicado para Melhor Filme de Ficção, Direção (Sandra Kogut), Interpretação Feminina (Regina Casé), Coadjuvante Masculino (Otávio Müller), Roteiro (Iana Cossoy Paro e Sandra Kogut), Edição (Luisa Marques, Sergio Mekler) e Música Original (Berna Cepas).

Boca de Ouro está pré-indicado para Interpretação Masculina (Marcos Palmeira), Coadjuvante Feminina (Lorena Comparato), Coadjuvante Masculino (Silvio Guindane) e Fotografia (Felipe Reinheimer).

Fim de Festa está pré-indicado para Direção (Hilton Lacerda), Interpretação Masculina (Irandhir Santos), Roteiro (Hilton Lacerda e Anna Francisco) e Edição (Mair Tavares).

Pacarrete está pré-indicado para Melhor Filme de Estreia (Allan Deberton), Interpretação Feminina (Marcelia Cartaxo), Coadjuvante Feminina (Zezita Matos), e Direção de Arte (Rodrigo Frota).

A Febre está pré-indicada para Melhor Filme de Estreia (Maya Da-Rin) e Edição de Som (Felippe Schultz Mussel, Breno Furtado, Romain Ozanne).

Para a categoria Documentário, estão pré-indicados Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou (Bárbara Paz) e Dentro da minha pele (Tony Venturi e Val Gomes).

Para a categoria Educação em Valores, Dentro da Minha Pele (Tony Venturi e Val Gomes). E para a categoria Animação, O Pergaminho Vermelho, Os UnderUndergrounds, o começo, e Osmar, a primeira fatia do pão de forma.