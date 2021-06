Bolsas da Europa fecham em alta; Stoxx 600 tem recorde histórico

11/06/2021 | 13:21



Os mercados europeus tiveram pregão positivo, com recorde histórico de fechamento do índice Stoxx 600. Os investidores no continente deram menos peso aos temores com a inflação, o que amparou ganhos mesmo em meio a dados mistos da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,65%, em 457,51 pontos. Na semana, ele subiu 1,09%.

Na agenda de indicadores, a produção industrial do Reino Unido caiu 1,3% em abril ante março, o que contrariou previsão de alta de 1,0% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Segundo o Commerzbank, há ainda o risco de o país enfrentar nova onda da covid-19, mesmo que esteja avançado no processo de vacinação. O banco também menciona em relatório que, na Alemanha, a chanceler Angela Merkel comentou que provavelmente a população mais velha terá de ser vacinada novamente contra o vírus no outono local.

Os mercados, porém, pareciam ainda estar apoiados pelos sinais do Banco Central Europeu (BCE). Na quinta-feira, o BCE manteve a política monetária e reafirmou seu compromisso em apoiar a retomada, mesmo tendo melhorado projeções para o crescimento na zona do euro. Na frente da inflação, a Oxford Economics diz que, mesmo com a maior liquidez recente, os preços não devem subir muito na zona do euro.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,65%, em 7.134,06 pontos, subindo 0,92% na comparação semanal. Os ganhos do petróleo ajudaram, com BP em alta de 0,29%. Ainda no setor de energia, a mineradora Antofagasta registrou ganho de 2,14%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,78%, a 15.693,27 pontos, ficando estável na comparação semanal.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 0,83%, a 6.600,66 pontos, em alta de 1,30% na semana.

Na Bolsa de Milão, o FTSE MIB subiu 0,31%, para 25.717,42 pontos, com crescimento de 0,57% na comparação semanal.

Em Madri, o índice IBEX 35 registrou ganho de 0,78%, a 9.205,00 pontos, avançando 1,28% na semana.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,82%, a 5.146,71 pontos, com 0,18% de alta semanal.