Boninho fala sobre estado de saúde de Faustão: - Graças a Deus, ele está bem

11/06/2021 | 13:10



Faustão foi internado devido a uma infecção urinária na última quinta-feira, dia 10, e não poderá gravar o programa Domingão do Faustão do próximo domingo, dia 13. Com isso, quem vai comandar a atração será Tiago Leifert, que já se manifestou sobre o assunto nas redes sociais.

Já Boninho usou o Instagram para publicar um vídeo sobre esse assunto e afirmou:

- Dia complicado hoje! Comecei com o susto do Fausto, mas, graças a Deus, ele está bem. Titi vai ter esse carinho com a gente e com o Fausto, de segurar essa onda.