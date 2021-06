Kate Middleton revela que ainda não conheceu a sobrinha Lilibet Diana - e dá importante passo como membro sênior da realeza!

11/06/2021 | 13:10



Na última sexta-feira, dia 4, nasceu a segunda filha do príncipe Harry e Meghan Markle, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Desde então, foi revelado que a pequena já foi apresentada, através de uma videoconferência, para a Rainha Elizabeth II - mas parece que nem todos os familiares do príncipe Harry tiveram a oportunidade de conhecer a caçula ainda.

De acordo com o jornal Daily Mail, Kate Middleton teria revelado que ainda não viu a sobrinha em uma rápida conversa com uma jornalista da NBC durante a cúpula do G7, que acontece nesta sexta-feira, dia 11, no Reino Unido. A Duquesa de Cambridge teria expressado ansiedade por conhecer a pequena:

- Não, não a vi. Desejo a ela tudo de bom, mal posso esperar para conhecê-la porque ainda não a conhecemos, então espero que seja em breve.

Kate ainda teria sido flagrada ao lado de Jill Biden, esposa de Joe Biden e Primeira-Dama dos Estados Unidos, enquanto as duas visitavam uma escola do ensino fundamental na Cornualha, onde os líderes mundiais se reuniram para sua cúpula. A presença da duquesa e de seu marido, o príncipe William, no evento seria um marco da progressão do casal como membros sênior da realeza, já que o Duque de Cambridge ainda deve participar, ao lado do príncipe Charles, de uma recepção para líderes e diretores executivos para discutir o papel do setor privado no enfrentamento da emergência climática.

Os Duques de Cambridge ainda devem estar presentes na recepção dos líderes do G7 ao lado da Rainha Elizabeth II, do príncipe Charles e de sua esposa, Camilla. Além disso, é esperado que Joe Biden e sua esposa encontrem a Rainha para um chá da tarde no próximo domingo, dia 13.