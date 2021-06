Viajantes podem acompanhar lançamentos espaciais na Flórida

Redação

Do Rota de Férias



11/06/2021 | 12:57



Nos próximos meses, os Estados Unidos pretendem realizar uma série de lançamentos espaciais. Alguns deles poderão ser acompanhados de perto no NASA Kennedy Space Center Visitor Complex, próximo a Orlando, na Flórida. Além de servir de ponto de partida para os astronautas que vão ao espaço, o local abriga uma série de atrações históricas, divertidas e interativas sobre o tema.

Calendário de lançamentos espaciais na Flórida

Em 30 de julho será realizado o segundo lançamento orbital da Boeing Starliner, a bordo de um foguete Atlas V. Nenhuma pessoa estará a bordo para esta missão de certificação. No entanto, se trata de uma etapa necessária antes do teste de voo final com os astronautas Butch Wilmore, Mike Fincke e Nicole Mann, que em breve irão à Estação Espacial Internacional (ISS).

Em 16 de outubro, será realizado o lançamento da inédita missão para os Trojan, uma jornada de 12 anos da espaçonave Lucy. Será a primeira vez que a NASA irá explorar asteroides que orbitam o Sol em dois grupos ao longo do caminho da órbita de Júpiter. O estudo dessa missão fornecerá uma visão única das origens planetárias de nosso sistema solar. A nave partirá de Cabo Canaveral e usará os impulsos da gravidade da Terra para realizar tal jornada.

Em 23 de outubro, quatro astronautas embarcarão na missão SpaceX Crew-3, na cápsula Dragon, no topo do foguete Falcon 9. Este lançamento será a terceira missão de rotação de tripulação para a ISS como parte do Programa de Tripulação Comercial da NASA.

Como acompanhar os lançamentos espaciais?

O NASA Kennedy Space Center Visitor Complex pode disponibilizar pacotes especiais para assistir a esses lançamentos. Por isso, os interessados devem ficar atentos às novidades divulgadas no site oficial. Além disso, se possível, o local oferece a oportunidade de visualização de dentro do complexo, inclusa no ingresso convencional. Contudo, datas, horários e oportunidades de exibição estão sujeitos a alterações.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar a viagem para acompanhar lançamentos espaciais na Flórida, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.