A Usurpadora e mais novelas mexicanas são anunciadas no Globoplay

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/06/2021 | 11:56



O Globoplay anunciou nesta quinta-feira (10) a chegada de séries e novelas mexicanas ao seu catálogo. Dentre os principais títulos, estão: A Usurpadora, Maria do Bairro e Marimar. As três fizeram grande sucesso no Brasil quando foram transmitidas na década de 1990 pelo SBT– canal concorrente da Rede Globo. Datas de disponibilização não foram divulgadas.

A única produção mexicana que tem data para entrar no Globoplay é Rubi. A série mexicana é uma adaptação da novela de 2004. O remake estará disponível para os assinantes na próxima segunda-feira (14).

As outras séries e novelas mexicanas anunciadas para chegar em 2021 são títulos inéditos no Brasil e exclusivos do Globoplay. Conheça:

Sem Medo da Verdade;

Operação Pacífico;

Império de Mentiras;

Amar a Morte;

Cair em Tentação;

El Bronx;

Marido de Aluguel (remake da novela brasileira Fina Estampa).

O Globoplay ainda divulgou que, além das novelas mexicanas, uma produção colombiana vai ser adicionada ao catálogo em 2022. La Nieta Elegida é produzida pelo canal RCN e escrita por Julio Jiménez, conhecido como o mestre do suspense no país.