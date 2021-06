UE diz que negociações nucleares com Irã serão retomadas no sábado em Viena

11/06/2021 | 11:21



A União Europeia informou que as negociações nucleares com o Irã serão retomadas "em formato físico" neste sábado, 12, em Viena. A Comissão Conjunta do Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA) se reunirá, sob o comando do alto representante da UE Josep Borrell.

Haverá representantes de China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Irã, diz a nota.

Os participantes discutirão o possível retorno dos Estados Unidos ao acordo, segundo o comunicado, e também como garantir a completa e efetiva implementação do que já foi combinado.

Há expectativas sobre o diálogo, pela questão geopolítica e também por seus impactos para o mercado de petróleo.

Caso os EUA retornem ao acordo e retirem sanções contra Teerã, o país persa pode elevar suas exportações da commodity.