TOI-1231 b: exoplaneta recém-descoberto é semelhante a Netuno

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/06/2021 | 11:18



A existência de um novo exoplaneta foi divulgada nesta quarta-feira (9). Batizado de TOI-1231 b, o astro está localizado a 90 anos-luz da Terra e chamou atenção de astrônomos por ter uma atmosfera semelhante à de Netuno. A descoberta é fruto de um estudo comandado por Jennifer Burt, pesquisadora do Jet Propulsion Laboratory (JPL), da NASA, e Diana Dragomir, professora da Universidade do Novo México. Ambas são especialistas em exoplanetas.

As pesquisadoras descobriram que o TOI-1231 b orbita uma estrela anã e vermelha, conhecida como NLTT 24399. Para fazer a volta completa ao redor dela – ou seja, o período que consideramos como um ano –, o exoplaneta leva apenas 24 dias terrestres. O astro ainda é 3,5 vezes maior do que a Terra. Sua temperatura, por sua vez, fica na casa dos 57 graus. Apesar de ser alta para nossos padrões, este é um dos planetas mais frios já identificados.

Já a semelhança de TOI-1231 b com Netuno vem pelo fato de o astro ter uma atmosfera gasosa, não rochosa. Ele ainda tem potencial para conter nuvens formadas por água, não de ácidos. Essas características são também encontradas no oitavo planeta do Sistema Solar.

O TOI-1231 b foi descoberto graças ao Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), da NASA. Lançado em 2018, ele observa diferentes áreas do céu simultaneamente pelo período de 28 dias. As pesquisadoras pretendem estudar mais o exoplaneta para descobrir novas informações sobre sua atmosfera e seu comportamento.