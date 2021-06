Meghan Markle e príncipe Harry estão gratos por parto pacífico - e filho da Rainha Elizabeth II gargalha ao falar sobre a saída do casal da realeza

11/06/2021 | 11:10



Lilibet Diana, a caçula de príncipe Harry e Meghan Markle veio ao mundo no dia 4 de junho! Além de uma polêmica em relação ao nome, aos poucos vamos descobrindo mais detalhes sobre o parto que, dessa vez, foi extremamente privado e nenhuma foto da pequena foi revelada ainda.

De acordo com a revista People, a Duquesa de Sussex deu à luz no Hospital Santa Barbara Cottage que fica bem pertinho da casa onde o casal mora em Montecito, na Califórnia. Uma fonte deu detalhes:

- Eles examinaram vários hospitais antes de escolherem o Santa Barbara Cottage Hospital. Meghan adora que seja fundado por mulheres.

Os cuidados principais ficaram por conta da Dra. Melissa Drake, mas a ex-atriz recebeu uma ajuda online do Reino Unido, com a Dra. Gowri Motha - médica que ajudou a supervisionar os cuidados durante o nascimento de Archie Harrison, primogênito do casal, no Hospital Portland de Londres.

O hospital, especializado em cuidados com bebês, oferece uma abordagem individualizada e centrada na família para o parto. Além disso, possui serviço de quarto.

A fonte ainda continua:

- Segurança e privacidade também eram prioridades. Eles tinham uma grande equipe de segurança que o hospital precisava acomodar.

Comparado ao parto de Archie, esse momento em que o casal deu as boas-vindas à filha foi bem pacífico. Harry e Meghan haviam desabafado, em entrevista para Oprah Winfrey, que foi muito estressante apresentar o primeiro filho ao mundo poucos dias após o nascimento dele, em maio de 2019. Dessa vez, ambos puderam fazer tudo com calma e anunciar o nascimento da pequena dois dias depois:

- Meghan e Harry estão muito gratos por como as coisas correram bem. Eles puderam desfrutar do nascimento em paz.

Risadas

Príncipe Edward, o quarto filho da Rainha Elizabeth II e príncipe Philip, admitiu que há uma ruptura muito triste entre Harry, Meghan e a família real. Em entrevista para a CNN, ele foi questionado sobre como a mãe lidou com os últimos meses, que foram difíceis, além das declarações dadas pelo Duque e a Duquesa de Sussex sobre racismo na realeza, por exemplo.

Ao ser questionado sobre essa ruptura na família, Edward respondeu:

- Você eufemisticamente está se referindo a Harry e Meghan, está?, disse, em seguida dando uma gargalhada.

Em seguida, continuou:

- É muito triste. Todos nós tivemos isso, intrusão excessiva em nossas vidas e todos nós tivemos que lidar com isso de maneiras diferentes. Claro, nós desejamos e eles toda a sorte, é uma decisão realmente muito difícil. Notícias fantásticas sobre o bebê, isso é ótimo! Eu espero que eles sejam muito felizes. E é isso, família é família, realmente, disse, rindo novamente.

Ao ser questionado sobre o quão difícil isso foi para a rainha, ele informou:

- É difícil para todos. Mas isso é família para você.