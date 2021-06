Mãe de Jennifer Lopez está feliz com a reaproximação da filha e Ben Affleck

11/06/2021 | 11:10



O romance de Ben Affleck e Jennifer Lopez ganhou mais um capítulo - o ator foi flagrado junto com a mãe da cantora no cassino de Wynn Resort em Las Vegas, nos Estados Unidos! De acordo com o site Page Six, Ben e a sogra estavam cercados por câmeras e seguranças, sendo que o ator está dirigindo um novo projeto na cidade.

Uma fonte próxima ao ator revelou ao E! News o que Guadalupe Rodríguez, de 75 anos de idade, acha da reaproximação entre sua filha e Ben Affleck:

- Guadalupe ama Ben e está feliz por ele estar de volta na vida de Jennifer. Eles gostam de jogar juntos e já fizeram isso no passado. Ben teve a oportunidade de trabalhar em Las Vegas esta semana e ela apareceu.

De acordo com o Daily Mail, Ben já havia sido proibido de jogar no cassino por ser muito bom no jogo de cartas. O ator tentou passar despercebido, usando um boné e camisa preta enquanto estava no local. Em 2014, Ben admitiu em uma entrevista à revista Details que foi banido do Hard Rock:

- Essa é uma história verdadeira. Quer dizer, isso aconteceu. Eu levei algum tempo para aprender o jogo e me tornei um jogador decente de blackjack. E assim que me tornei decente, os cassinos me pediram para não jogar blackjack. Quero dizer, o fato de ser bom no jogo ser contra as regras dos cassinos deve dizer-lhe algo sobre os cassinos.

E não para por aí! Uma fonte próxima à Jennifer Lopez disse ao E! News que ela planeja deixar sua casa alugada em Miami e se mudar para o sul da Califórnia:

- Ela estará entre Los Angeles e os Hamptons neste verão, mas Los Angeles será a base dela. Ela está procurando escolas para os filhos no outono. Ela está animada com um novo começo e perseguindo coisas com Ben. Eles estarão na casa deles em Los Angeles em breve.