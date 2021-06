Simaria e Ana Hickmann dançam juntas e diferença de altura rouba a cena

11/06/2021 | 10:10



Simaria esteve na casa de Ana Hickmann e as duas se divertiram ao som da música Foi Pá Pum! Na última quinta-feira, dia 10, as artistas registraram o encontro nas redes sociais e não foi só a coreografia que elas fizeram juntas que deu o que falar!

A diferença de alturas entre elas não passou despercebida pelos internautas. Ana tem um metro e 86 centímetros de altura, enquanto Simaria tem um metro e 52 centímetros.

Irmãs Gêmeas, né, mana?! Hoje foi incrível., brincou Ana.

Já Simaria escreveu:

Olha só quem também brocou no challenge #FoiPaPum ! Minha amiga @ahickmann quebrando tudo gente.. participem!

No mesmo dia, outro registro que deu o que falar foi uma foto antiga de Simaria com a sua dupla e irmã, Simone. No Instagram, elas relembraram foto do início da carreira e muita gente pontuou que elas mudaram bastante