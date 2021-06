Zezé di Camargo investe dois milhões e meio de reais em iate compartilhado

11/06/2021 | 10:10



Zezé di Camargo tem uma nova maneira de desfrutar o litoral catarinense: um iate do modelo Ferretti 80 Luxury, com pouco mais de 24 metros de comprimento total e 4 suítes!

De acordo com o colunista Léo Dias, o cantor decidiu adquirir uma cota do veículo náutico, que é considerado o maior barco em sistema de cotas da América Latina. O iate é avaliado em oito milhões de reais, mas o valor investido por Zezé foi de dois milhões e 500 mil reais - o que já lhe permite desfrutar de todos os benefícios da embarcação, que incluem serviço de bordo com direito a chef de cozinha!

A cota obtida pelo músico é a segunda entre quatro, e o sistema implica que os custos de manutenção e gestão do barco, que fica ancorado em Balneário Camboriú, é dividido entre os quatro proprietários.

O jornalista ainda conta que, inicialmente, Camargo pretendia comprar o veículo náutico sozinho, mas acabou optando pelo sistema de cotas por conta do pouco tempo que passa na região. Apear disso, ele garante que irá aproveitar o investimento: Essa região do país é linda e com certeza vou desfrutar muito do iate quando estiver por aqui.