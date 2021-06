Sasha Meneghel e João Figueiredo são vacinados contra a Covid-19 nos Estados Unidos

11/06/2021 | 09:10



Sasha Meneghel está vacinada! A estilista, que está viajando em lua de mel ao lado do esposo João Figueiredo, compartilhou a novidade com os seguidores através do Instagram com uma série de cliques do momento.

A filha de Xuxa Meneghel passou pelas Maldivas e por Dubai antes de se dirigir para Nova York, nos Estados Unicos, onde recebeu o imunizante. Na legenda da publicação, ela comentou sobre a sensação de receber a vacina e ainda desejou que todos tenham acesso à imunização:

VACINADA! Eu nem acredito que esse dia chegou! Todos merecem sentir essa sensação! Vacina para todos!

João Figueiredo também recebeu a vacina ao lado da esposa! Assim como Sasha, ele publicou uma série de fotos do momento, e comemorou:

VACINADO! Como eu quero ver as pessoas do meu país sentindo essa alegria e alívio! Vacina para todos!

Vale lembrar que, nos Estados Unidos, a campanha de vacinação já está abrangendo toda a população a partir dos 12 anos de idade e também turistas.