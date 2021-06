Biden receberá Merkel na Casa Branca no dia 15 de julho

11/06/2021 | 08:42



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, participará de reunião presencial com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, em 15 de julho, anunciou nesta sexta-feira (11) a secretária de imprensa do governo americano, Jen Psaki. "Os líderes vão discutir o compromisso com a cooperação em uma série de desafio comuns, incluindo o fim da pandemia de covid-19, a ameaça das mudanças climáticas e a promoção à prosperidade econômica e à segurança internacional com base em nossos valores democráticos compartilhados", disse Psaki. O anúncio acontece no dia em que os líderes do G-7 se reúnem no Reino Unido para o primeiro dia da cúpula do grupo.