15 perfis do Instagram que vão te ajudar a se organizar

Já faz alguns anos que o Instagram deixou de ser uma plataforma para postar apenas fotos de rotina e viagens pessoais. Com a chegada dos perfis empresariais, muitas pessoas viram uma grande chance para promover informação. Mais do que culinária para o dia a dia, saúde e esportes, muitos especialistas têm usado a rede social para ajudar os usuários a se organizar melhor.

São profissionais dedicados à organização da rotina, do tempo, da carreia, dos estudos, das finanças e de espaços – com o objetivo de guiar as pessoas para uma vida mais produtiva e disciplinada. Se você está precisando de uma mãozinha para colocar as coisas em ordem, o 33Giga te indica 15 perfis de organização para seguir no Instagram. Confira:

Vida Organizada – @vidaorganizadaoficial

Criado por uma doutoranda em ciências sociais, o perfil foca ajudar pessoas a terem uma rotina mais tranquila. Com dicas simples e diretas, oferece conteúdo sobre planejamento (semanal, mensal e anual), acúmulo de atividades, prioridades e muito mais.

Flor de Mim – @flordemim

Pronta para mudar os hábitos de quem vive procrastinando, essa conta do Instagram pode te inspirar a tirar projetos do papel. Ela dá dicas práticas (e realistas) para mudar a rotina, entender a importância do descanso e como definir prioridades.

Com uma pegada mais direta e descontraída, o perfil discute e dá truques de organização do ponto de vista de uma jornalista e personal organizer. As publicações diárias trazem dicas de como manter espaços e ambientes em ordem mesmo quando a rotina de trabalho e estudo é corrida.

Amanda Dias – @granapreta

Com a proposta de ter um conteúdo leve, acolhedor e acessível, o perfil dá dicas de educação financeira para quem quer se emancipar. Além de mentorias e palestras, Amanda dá dicas sobre economia básica para ajudar os usuários a terem uma relação mais saudável com o dinheiro.

Máquina de Tempo – @prof_deisi

Com foco em produtividade, esse perfil vai dar uma mãozinha para quem tem dificuldade de administrar o tempo. Ele dá dicas de como otimizar a sua rotina e mandar embora aquela sensação de que 24 horas não são o suficiente.

Clean Mama – @cleanmama

Ninguém escapa da faxina, mas nem todo mundo sabe como organizar esse processo em casa. Por isso, o perfil Clean Mama dá dicas para te ajudar a entender as melhores práticas para limpar banheiro, cozinha, geladeira e muito mais. Além de ensinar a criar uma rotina coerente para a limpeza geral do lar.

Eu Vou Passei – @euvoupassei

Precisar passar em uma prova e não consegue se organizar? Nesse perfil, você confere dicas de estudo e de como criar esse hábito. A conta destaca os principais erros no processo, como conciliar estudo e trabalho, frustrações com resultados negativos e muito mais.

The Home Edit – @thehomeedit

O perfil da empresa especializada em home organization (que conquistou uma série na Netflix) pode trazer muita inspiração para quem busca soluções de organização para a casa. A dupla de fundadoras expõe sua rotina e o resultado de cozinhas, closets, armários e outros cômodos repaginados.

Carol Sandler – @financasfemininas

O perfil do primeiro portal de finanças para mulheres trabalha para encorajá-las a buscar a independência financeira. Na página, é possível conferir dicas para entender e lidar com a vida financeira de forma mais leve, responsável e coerente.

Adoro Home Office – @adorohomeoffice

Extremamente necessária para o momento que o mundo enfrenta, a página dá uma panorama geral sobre o universo do home office. Por lá, é possível conferir dicas de como se organizar trabalhando de casa, como escolher os melhores acessórios, como adaptar a rotina do lar com o trabalho e muito mais.

Com foco em quem ainda está na escola ou tentando passar no vestibular, o perfil encanta por seus resumos feitos a mão. Thais traz muito conteúdo mastigadinho para ajudar quem fica perdido nas anotações pessoais e nos livros didáticos. Ela também disponibiliza vários conteúdos gratuitos que vão te ajudar a organizar os estudos.

Mapas mentais – @mapasdalulu

Passar em concursos públicos exige organização e disciplina ao extremo. Nessa página, Lulu concurseira dá dicas sobre as melhores práticas para montar seus mapas mentais e como usá-los a seu favor na hora de organizar os estudos.

Flavia Calina – @flaviacalina

Mãe e professora, Flavia mostra a sua rotina e dá dicas sobre maternidade e como organizar a vida com as crianças. Por lá, você confere conteúdo sobre gestação, alimentação, brincadeiras saudáveis e família.

Life in Jeneral – @lifeinjeneral

Apesar de ser em inglês, o perfil é uma grande fonte de conteúdo de inspiração para quem busca referências de como organizar a casa. Ele traz dicas a respeito das boas práticas envolvendo o armazenamento de sapatos, acessórios, roupas, além dos produtos nos armários da cozinha e na despensa.

Focado no dia a dia corrido das mães (de primeira viagem ou não), a conta tem como propósito oferece mais tempo e menos desgaste para essas mulheres. Para isso, dá dicas diárias de como planejar a semana, sugestões de cardápio, saúde mental e autocuidado.