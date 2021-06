Emocionados, William Bonner e Renata Vasconcellos anunciam que JN irá divulgar áudios pessoais dos jornalistas

11/06/2021 | 01:10



O suspense acabou! William Bonner deixou a web curiosa na tarde desta quinta-feira, dia 10, logo após postar um vídeo prometendo uma surpresa especial no Jornal Nacional desta noite. Especulações de todos os lados vieram - teve até gente achando que era aposentadoria. Mas, enfim, o mistério foi revelado - e ninguém acertou o palpite!

Bastante emocionados, antes de finalizarem a edição do telejornal, Bonner e Renata Vasconcellos anunciaram uma grande homenagem ao trabalho dos jornalistas, mostrando as relações dos profissionais com os familiares.

Para construir uma ponte segura entre fatos e pessoas, de acordo com Vasconcellos, a partir desta quinta-feira, a TV Globo irá divulgar áudios pessoais que os profissionais trocam com os parentes. Dessa forma, eles mostrarão que, durante a pandemia do coronavírus, a profissão fez com que o isolamento daqueles que eles amam fosse necessário. Afinal, a informação tem sido uma das armas mais importantes e na linha de frente contra a Covid-19 estão também os jornalistas.

- Nós somos jornalistas e nós estamos aqui por você. Pelo nosso país. Cada um de nós. Essa é a nossa missão. É como a gente pode ajudar, finalizou Renata, com a voz embargada, enquanto todos os profissionais se levantavam.

A iniciativa, que diminui a distância entre o profissional e o pessoal, é uma parceria entre TV Globo, GloboNews, G1, O Globo, Extra, Valor Econômico e CBN.

Uma linda homenagem, não é mesmo?