Carolina Santos e JonJon são o quarto casal eliminado do Power Couple Brasil, com 19,97% dos votos

11/06/2021 | 01:10



Carolina Santos e JonJon estão fora do Power Couple Brasil 5 ao receberem apenas 19,97% dos votos. A empresária e o DJ foram o quarto casal a ser eliminado do reality, após disputarem a berlinda com Filipe Duarte, Nina Cachoeira, Mari Matarazzo e Matheus Yurley nesta quinta-feira, dia 10.

A dupla foi parar na DR ao herdar o poder do Casal Power da semana, Daniele Hypolito e Fábio Castro, recebendo peso dois em todos os votos da casa. Carol e JonJon ainda tiveram a missão de escolher o destino da Herança da DR do ciclo e decidiram devolver o presentinho de grego ao indicarem a atleta olímpica e o coreógrafo para apostarem no escuro, sem explicações ou detalhes, da primeira prova do próximo ciclo.

- A gente amadureceu muito como casal. A gente aprendeu a confiar ainda mais um no outro, disse a empresária.

- Tudo na vida é sobre evolução. Somos seres humanos, erramos e acertamos!, finalizou o DJ.