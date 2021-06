ADC São Bernardo estreia no Campeonato Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/06/2021 | 00:57



Depois de muito tempo à espera da volta para a quadra, o ADC São Bernardo estreia hoje no Campeonato Paulista de futsal. A partir das 19h30, no Ginásio Fortunato Lucato Neto, em Limeira, o Cachorrão visita o Brutos Futsal, no debute das equipes na competição. Ambas dividem o Grupo B com Corinthians, Santo André, Real Madruga e Aroeira.

O elenco do time são-bernardense contará com os goleiros Titto, Kauan e Marcel, os alas Gevu, Bruno Kian, Gustavinho, Wendell, Vitor, Mazinho, Pedro, Allyfer Soares, Drey e Willian, o ala/pivô Jojo, o fixo Alexandre, o pivô Bruno Lopez e o fixo/ala Carlinhos. Este último, inclusive, é conhecido na região, mas em outro ambiente: durante nove anos jogou futebol vestindo a camisa do Santo André, pelo qual foi campeão da Copa Paulista de 2014 e da Série A-2 estadual de 2016.

A carreira do ex-lateral-direito foi encurtada no campo por lesões no joelho entre 2016 e 2018, que o submeteram a cirurgias ligamentares. Oriundo da quadra, ele volta agora para o ambiente onde começou.

“Eu tinha o sonho de retornar para as quadras e tive a oportunidade”, afirmou Carlinhos, 26 anos, que revelou ter saudades do campo, mas o olhar está voltado para a nova realidade. “Joguei por muito tempo no campo, sinto falta do estádio lotado, rotina de concentração, treinos. Mas agora estou focado no futsal, no momento sem pretensão de retornar ao campo”, concluiu o jogador.

VIZINHO

Mesmo disputando a Liga Nacional, o Santo André participará do Estadual. A estreia era para ter acontecido no fim de semana passado, no Noemia Assumpção, contra o Real Madruga, mas o time adversário teve casos de Covid-19 e o confronto foi adiado. O próximo jogo dos andreenses será justamente o dérbi do Grande ABC contra São Bernardo, dia 17, no Ginásio Poliesportivo.