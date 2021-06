Estado estuda sala da DDM em Mauá

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



11/06/2021 | 00:01



O governo do Estado de São Paulo confirmou que há estudos em andamento para a criação de uma sala da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) dentro das dependências do 1º DP (Centro) de Mauá.



Assim que a DDM estiver operando, o equipamento terá como prioridade atender casos de violência contra a mulher que ocorrerem no município. A SSP (Secretaria da Segurança Pública), entretanto, não passou mais detalhes sobre a implementação da delegacia na cidade, como custos envolvidos na operação nem prazo para que o equipamento esteja à disposição da população.



“Sobre a implementação de uma sala da DDM no 1º DP de Mauá, a Secretaria da Segurança Pública informa que há somente estudos até o momento. Caso estes estudos avancem, informaremos”, declarou a pasta, por meio de contato telefônico com o Diário.



A ideia de implementação de uma sala da DDM no 1º DP de Mauá surgiu após requerimento do vereador Leonardo Alves de Castro (PSDB), que encaminhou o pedido ainda em maio deste ano.



Ao parlamentar, a SSP informou que o 1º DP receberá sala da DDM que deverá operar durante 24 horas. Caso a sala seja estabelecida na delegacia, seria o primeiro equipamento a funcionar durante todo o período na cidade.



Em Mauá já existe uma unidade da DDM, localizada na Rua General Osório, 75, na Vila Bocaina, mas o serviço não opera pelo período de 24 horas.