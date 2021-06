Estrutura do Caps de Diadema é alvo de reclamação

Anderson Fattori



11/06/2021 | 00:01



Pacientes e funcionários do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) de Diadema reclamam de problemas estruturais e no atendimento do serviço. Instalados em antigo prédio na Rua Oriente Monti, no Centro, os Caps adulto, infantojuvenil e AD (Álcool e Drogas) atendem pessoas com dependência química. O imóvel, que já abrigou hospital, está bastante deteriorado e com os elevadores fora de funcionamento há pelo menos seis meses.



Em outubro do 2020, o Diário mostrou que o mesmo problema era alvo de queixa. Na ocasião, a administração informou que a empresa responsável pela manutenção aguardava a chegada de peças para o conserto dos elevadores. Agora, além dessa situação, pacientes e funcionários também convivem com frequentes faltas de água, o que aumenta o risco de contrair a Covid-19.



Munícipes também se queixam que o local oferta internação noturna para pacientes em crise, mas que desde o início do ano a Prefeitura não providencia o café da manhã para quem está internado. Os funcionários é quem têm organizado bazares beneficentes e usam o recurso para custear a alimentação. De acordo com as pessoas que foram ouvidas pela equipe de reportagem, e que pediram anonimato, todos os problemas já foram relatados à administração, abaixo-assinados já foram feitos, mas os problemas seguem.



Questionada, a Prefeitura de Diadema informou, por meio de nota, que em relação aos problemas estruturais do prédio e do elevador, a Secretaria de Saúde ressalta que a situação é reflexo da falta de investimento que a gestão anterior teve com a área. Que a atual gestão está ciente dos problemas e vem trabalhando para solucioná-los no menor tempo possível. E que o desabastecimento parcial de água foi gerado por furto de fiação do prédio que levou à danificação de uma das bombas de água. O conserto já está em tratativa. “É importante destacar, que, no momento, a Prefeitura tem feito manutenção constante, inclusive mantendo um funcionário lotado em um dos Caps para fazer os reparos necessários, sob a supervisão da equipe de manutenção da Secretaria de Saúde”, informou o comunicado.



A administração destacou que estão em construção novas sedes para os Caps AD e Infantil, e que as intervenções estão em andamento, apesar de o governo federal ter atrasado a liberação do repasse financeiro. A previsão para término da obra é fim de 2021, caso haja normalização da liberação das verbas, e o investimento total será de R$ 5 milhões (para os dois equipamentos). O terceiro serviço será realocado em prédio alugado conforme indicado no plano de ação da Saúde para 2022.



A administração afirmou que não procede a falta de alimentação para os pacientes que passam a noite internados, e que eles recebem cinco refeições diárias. A Prefeitura reafirmou “o compromisso com a transparência e o diálogo e que a Secretaria de Saúde se coloca mais uma vez à disposição da equipe e dos usuários para discutir e encontrar caminhos para resolver as questões da pasta.”