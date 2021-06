Cidades recebem 31 mil doses da Pfizer e ampliam grupos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/06/2021 | 00:01



O Grande ABC recebeu ontem remessa de 31.170 doses da vacina do laboratório norte-americano Pfizer/Biontech e que já passaram a fazer parte do reforço de imunizantes dos municípios. Entre as cidades da região, Santo André foi o município que mais recebeu imunizantes, com 8.172 doses. São Bernardo foi contemplada com mais uma remessa, desta vez de 7.506 doses – na sexta-feira a cidade já havia recebido 10.020 fármacos, que já foram destinados às gestantes com mais de 18 anos.



Mauá recebeu ontem 6.270 doses de vacinas da Pfizer, Ribeirão Pires teve direito a 1.884 unidades do imunizante e São Caetano obteve 1.218. Diadema e Rio Grande da Serra não confirmaram se receberam os imunizantes do laboratório norte-americano.



Em Santo André, nesta etapa de campanha de vacinação, a Prefeitura segue imunizando gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente com ou sem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e profissionais de educação, maiores de 18 anos, que atuam em instituições de ensino estadual, municipal ou particular. A cidade também vai vacinar lactantes com 18 anos ou mais e que tenham filho com até 1 ano, profissionais da limpeza urbana, agentes de trânsito, motoristas dos ônibus municipais, além de motoristas e auxiliares de transporte escolar cadastrados na SATrans (Santo André Transportes). Todos os grupos precisam fazer o cadastro no psa.santoandre.br/vacinacovid. Em São Bernardo, a Prefeitura vacina profissionais da educação acima de 18 anos. Para receber a vacina, além de cadastro e aprovação estadual, por meio do Vacina Já Educação (www.vacinaja.sp.gov.br/educacao), é obrigatório realizar agendamento no site da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus). A cidade também está imunizando técnicos da saúde com 18 anos ou mais.



São Caetano também iniciou a proteção de munícipes profissionais da educação das redes municipal, estadual e particular, a partir de 30 anos. Será necessário fazer agendamento no site da Prefeitura (coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br) e também no portal do governo do Estado (www.vacinaja.sp.gov.br/educacao).

A cidade de Diadema antecipou, ontem, a imunização dos profissionais de limpeza urbana, além de pessoas, sem comorbidades, com 59 anos. Hoje será a vez de os moradores com 58 anos garantirem a proteção contra a Covid. Também estão sendo vacinadas pessoas com deficiência permanente e os profissionais da educação com 45 anos ou mais.



Ribeirão Pires inicia, a partir de amanhã, a imunização de moradores com 59 anos ou mais. A distribuição será realizada no drive-thru do Complexo Ayrton Senna, mas é preciso realizar o cadastro no site do governo do Estado (vacinaja.sp.gov.br).



Em Rio Grande da Serra começa hoje a vacinação de profissionais da educação acima de 18 anos. A administração informa que, para evitar aglomerações, os grupos serão divididos por idade, dias e horários intercalados. As primeiras doses deverão ser reservadas para os trabalhadores que estão na ativa no município. O local da vacinação é no Complexo Educacional Primeira-Dama Zulmira Jardim Teixeira.

(Colaborou Daniel Tossato)