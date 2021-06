Oswaldo Dias forte, Marcelo travado

Raphael Rocha



11/06/2021 | 00:01



Quando foi escolhido como candidato a prefeito pelo PT em Mauá, o então vereador Marcelo Oliveira fez gestos e mais gestos a favor do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT). Tinha convidado o cacique a ser seu vice e, diante da recusa de Oswaldo por questões jurídicas, avalizou a indicação de Celma Dias (PT), mulher do ex-prefeito, para a chapa. Eleito em novembro, abriu espaço considerável no Paço ao grupo do aliado. Mas o governo Marcelo tem sentido peso do tamanho da ala de Oswaldo na Prefeitura. Nas últimas semanas, começou a crescer corrente de insatisfação porque algumas amarras foram construídas, com origens em secretarias dirigidas por figuras próximas do ex-prefeito, e que têm travado o andamento da gestão Marcelo. A situação é delicada porque Marcelo credita à reputação de Oswaldo a pacificação no petismo, fator que, para ele, foi essencial para o êxito.

BASTIDORES

Concurso

O vereador Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, lançou concurso ‘Sua Arte Aqui’, que convida artistas da cidade a mandar material que ficará estampado na parede de seu gabinete na Câmara. Para concorrer é preciso preencher um formulário e mandar a sugestão no e-mail glaucobraido@camarasbc.sp.gov.br. A seletiva ficará aberta até o dia 11 de julho.

Consultoria – 1

Esta coluna mostrou ontem que o empresário Oliveiros Marques, que foi dono da STQ Publicidade (a antiga Sotaque), tem circulado pelos corredores da Prefeitura de São Caetano para consultoria para setores do governo do prefeito Tite Campanella (Cidadania). Oliveiros possui longa e conhecida relação com José Auricchio Júnior (PSDB) – tanto que indicou Sr (A) Silva Projetos Especiais de Comunicação para trabalhar na campanha tucana em 2020. Além disso, Oliveiros prestou série de serviços a governos petistas, entre eles o do ex-prefeito Luiz Marinho.

Consultoria – 2

Oliveiros Marques, que teve o nome relacionado na Operação Lava Jato, inclusive, deixou o comando oficial da STQ Publicidade em 2017. A empresa hoje tem Marcelo da Silva Perseu como sócio-administrador, Fernando Pereira e Fernanda Benamor De Araujo Jorge Cansancao como sócios.

Contas aprovadas

O juiz Rodrigo Soares, da 339ª Zona Eleitoral de Mauá, aprovou com ressalvas a prestação de contas da campanha do ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB). “Em que pese terem sido apontadas impropriedades, tais falhas não comprometem, isoladamente, a regularidade das contas prestadas”, considerou o magistrado. Ele determinou que Atila deposite R$ 1.002 por despesas não comprovadas, porém, disse que a prestação estava a contento.

Olho alheio

O comportamento da vereadora Silvana Medeiros (PSD), de Santo André, vem causando questionamentos dos colegas de Câmara, que identificaram que a pessedista tem buscado invadir terreno de atuação de demais parlamentares. Recentemente ela propôs a criação de um censo sobre animais domésticos da cidade – atuando em filão político da vereadora Ana Veterinária (DEM). A situação já foi vista com outros parlamentares.

Manifesto

O diretório do PT de São Caetano redigiu manifesto em defesa da vereadora Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres Por Mais Direitos, alvo de comissão de ética pelo suporte dado aos antigos moradores do Edifício Di Thiene (que desabou) e que invadiram prédios públicos nas últimas semanas diante da demora da soluçção do impasse.