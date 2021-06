Comissão da Câmara de Sto.André se reúne com Adriana sobre fura-fila

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/06/2021 | 00:01



A comissão especial da Câmara de Santo André instalada para acompanhar a apuração da denúncia de fura-fila da vacinação contra a Covid-19 na FUABC (Fundação do ABC) se reuniu com a presidente da organização social, Adriana Berringer Stephan. A dirigente evitou aprofundar detalhes da investigação conduzida internamente, dizendo que somente após o término da sindicância instaurada será possível ter mais informações acerca do episódio.

No fim de abril, o Diário mostrou que oito funcionários de setores administrativos e próximos de Adriana apareceram em lista de imunização com suas funções profissionais trocadas – na planilha, em vez de constarem como trabalhadores de RH ou do setor jurídico, por exemplo, eles apareciam como servidores de hospitais gerenciados pela entidade regional.

A aplicação de doses em contratados da FUABC era conduzida pelo centro universitário da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), mas a relação de colaboradores foi fornecida pela FUABC.

“Fomos bem recebidos pela presidente Adriana e deixamos claro que nosso objetivo é verificar se as acusações têm procedência. Em um primeiro momento pedimos esclarecimentos por escrito e agora fomos presencialmente à entidade buscar subsídios para o andamento do nosso trabalho. Temos esse dever e mais, a obrigação de uma resposta para nossa população”, disse a vereadora Ana Veterinária (DEM), que preside a comissão – o bloco ainda contém os parlamentares Márcio Colombo (PSDB), Marcos Pinchiari (PSDB), Pedro Awada (Patriota), Renatinho do Conselho (Avante) e Ricardo Alvarez (Psol).

No encontro, a comissão também indagou a respeito das investigações sobre a morte de três pacientes no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santo André por falha no sistema de oxigênio da unidade. O equipamento gerenciado pela FUABC. Adriana salientou que outra sindicância trabalha em cima do assunto, ainda sem prazo de conclusão.