Brasil tem 24,93% da população vacinada com a primeira dose contra a covid

10/06/2021 | 20:55



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 10, a 52.790.945, o equivalente a 24,93% da população total. Nas últimas 24 horas, 944 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 52 milhões de vacinados, 23,5 milhões receberam a segunda dose, o que representa 11,11% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 102.656 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil administrou 1.046.472 doses nesta quinta-feira.

Com o avanço da vacinação, alguns Estados e municípios têm se antecipado e já divulgam uma previsão de quando devem começar a imunização em adultos acima dos 18 anos e sem comorbidades. É o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará e a cidade do Rio, cujos planos de imunizar esse grupo variam entre os finais de setembro e outubro. Especialistas, entretanto, apontam que ainda é preciso ter cautela em relação às projeções, que estão sujeitas a atrasos.

Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 34,52% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Acre, no Amapá e em Roraima, onde 16,51%, 16,53% e 16,85% da população recebeu a vacina, respectivamente. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose continua em São Paulo (12,9 milhões), seguido por Minas Gerais (5,31 milhões) e Bahia (3,9 milhões).