Sob protesto da oposição, Diadema aprova reforma administrativa

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



10/06/2021 | 20:15



A Câmara de Diadema aprovou nesta quinta-feira, em segundo turno e em definitivo, projeto de reforma administrativa proposto pelo governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT). Como na primeira discussão, a oposição voltou a criticar a medida, mas acabou assistindo ao triunfo da base governista.

O projeto está em debate na casa há semanas e faz diversas alterações na estrutura administrativa do Paço. Entre as modificações, por exemplo, está a ampliação da pasta de Meio Ambiente, comandada pelo ex-prefeiturável Vaguinho do Conselho (SD), transformando o setor na supersecretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. O texto também dá status de secretário de Governo ao chefe de Gabinete, Dheison Renan (PT).

Durante as duas votações, oposicionistas criticaram o fato de o projeto extinguir 26 funções gratificadas e criar cinco desses cargos, mas com níveis salariais maiores, indicando a existência de superfunções. Apesar de a medida extinguir número bem maior de funções gratificadas que o total recriado, os custos com os cargos é praticamente o mesmo, na ordem de R$ 140 mil por ano.

O governo, por outro lado, alega que as alterações são necessárias porque os postos serão ocupados por servidores especializados que atuarão no setor de controladoria interna.

No debate desta quinta, oposicionistas citaram ainda possíveis irregularidades no projeto por não trazer detalhes explícitos das atribuições de cada um dos cargos, unidades e funções gratificadas criadas – a medida prevê essa regulamentação por meio de decreto específico, no prazo de três meses.

Os governistas bateram na tecla de que o projeto não se trata de reforma administrativa, mas de “readequação” de cargos. Ao todo, o projeto cria 37 cargos comissionados e funções gratificadas e, em contrapartida, extingue 58 deles.