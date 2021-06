Presidente da Ponte admite sondagens pelo goleiro Ivan, mas nega propostas

10/06/2021 | 19:40



O presidente Sebastião Arcanjo, mais conhecido como Tiãozinho, concedeu uma entrevista coletiva virtual nesta quinta-feira e tratou de vários assuntos relacionados à Ponte Preta. O principal deles foi a situação do goleiro Ivan.

Afastado dos gramados desde outubro de 2020 por conta de uma cirurgia no punho direito, Ivan teve seu nome ligado a vários clubes nos últimos meses, como Bahia, Juventude e São Paulo. O mandatário confirmou que recebeu muitas sondagens pelo goleiro, mas sem proposta oficial.

"Fomos sondados por vários clubes da Série A do Brasileiro e também da Série B, mas os negócios não se concretizaram. Temos que esperar a proposta chegar para avaliar. Não chegou nenhuma proposta oficial. Muitas sondagens, mas não temos proposta para deliberar", declarou o mandatário.

Considerado o principal "ativo" da Ponte Preta, Ivan recebeu algumas propostas no ano passado, mas que não agradaram a diretoria. A ideia é negociá-lo com o futebol do exterior, mas Tiãozinho evitou falar sobre valores.

Ivan tem contrato com a Ponte Preta até abril de 2023 e o clube é dono de 60% dos seus direitos econômicos. Os outros 40% foram uma espécie de contrapartida por alguns empréstimos realizados nos últimos anos. Liberado pelo departamento médico e treinando normalmente com o restante do elenco, Ivan ainda não se sente totalmente preparado para ficar à disposição de Gilson Kleina.

Ainda sem Ivan e com Ygor Vinhas no gol, a Ponte Preta busca sua primeira vitória na Série B do Brasileiro nesta sexta-feira, contra o Sampaio Corrêa, em São Luis (MA). Nas duas primeiras rodadas, o time somou um ponto - derrota para o Brusque, por 2 a 0, e empate com o Vasco, por 1 a 1.