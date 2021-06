Prefeitura de Santo André realiza entrega de uniformes escolares

da redação



10/06/2021 | 18:20



A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Educação, está realizando a entrega de uniformes escolares às famílias dos alunos da rede municipal. Os 31.661 kits para o ano letivo 2021 são destinados a 51 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e 43 creches.



"A Educação está estruturada para garantir uma retomada presencial gradativa e segura para os nossos alunos. A distribuição de uniformes escolares garante a dignidade e a igualdade das nossas crianças. Por isso, os alunos já receberam o kit, tão importante para a identificação e segurança em ambiente escolar", destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).



Os kits são compostos por duas camisetas manga curta decote V, uma camiseta polo, duas bermudas, uma calça comprida e um blusão de inverno com capuz.



A secretária de Educação, Cleide Bochixio, reforçou a importância da iniciativa. “A entrega de uniformes para os alunos da rede municipal de Santo André reveste-se de importância por garantir a identificação dos alunos, sendo um fator de segurança para as crianças, além de representar igualdade e economia para as famílias”.



Hoje, foi a vez dos alunos da Emeief Profª Sonia Aparecida Marques, na Vila Palmares, receberem os uniformes. Marislene de Souza, mãe do aluno Vinicius Gabriel, de 9 anos, agradeceu o recebimento do kit. “Agora tem mais segurança para meu filho, ajudando na identificação dele. O tecido das roupas também ajuda muito na lavagem e secagem”, destacou.



Italzina Orvate, mãe da aluna Laura, de 4 anos, mencionou a praticidade. “Com o uniforme as crianças têm mais liberdade para brincar e frequentar as aulas com conforto”, pontuou.



Na ocasião, a diretora Alessandra Paula de Lima Ribeiro elogiou a medida. “A qualidade das peças é muito boa. Ideal para a realização de atividades em sala de aula e práticas corporais. Mesmo em época de pandemia, adaptamos as aulas de educação física seguindo todos os protocolos sanitários, pois sabemos o quanto é importante resgatar a integralidade das atividades com os alunos”, completou.