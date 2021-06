O que fazer em Beverly Hills, cenário de Uma Linda Mulher

Paulo Basso Jr.

Se você deseja saber o que fazer em Beverly Hills, uma coisa é certa: prepare-se para registrar muitos cliques. Poucos lugares do mundo atraem tantos olhares curiosos, seja para quem deseja fotografar momentos em cenários de grandes filmes, como “Uma Linda Mulher”, seja para quem gosta de carrões e muito glamour.

Paulo Basso Jr. Carros clássicos desfilam por todos os lados

Você sabe que está na região quando começa a ver modelos Mercedes-Benz, Ferrari, Lamborghini e Porsche por todos os lados. Ali, parece que não há espaço para simplicidade. Uma ao lado da outra, lojas sofisticadas se multiplicam em meio a restaurantes grifados e hotéis cinco estrelas.

Nas ruas, há turista posando e pessoas desfilando, feito celebridades. Para se misturar a elas, vale a pena separar ao menos um dia e curtir, no mínimo, três garandes atrações. Confira:

Paulo Basso Jr. Porsche em Beverly Hills

O que fazer em Beverly Hills

Rodeo Drive

A Rodeo Drive é a cara de Beverly Hills. Trata-se de uma avenida repleta de lojas luxuosas, como Prada, Cartier, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Rolex e Tiffany. Há quem esteja lá para comprar e há quem vai só para olhar o vaivém de pessoas carregando sacolas, entre um clique e outro. Ali, você encontra os principais lançamentos da moda em todo o mundo.

Paulo Basso Jr. Lojas de marca em Beverly Hills

Uma loja em particular se destaca entre as demais. Trata-se da House of Bijan, a grife de roupas de homem mais cara do mundo. No locam, um terno pode sair por mais de US$ 25 mil, e uma gravata passa fácil dos US$ 1 mil, A vitrine estampa os nomes de alguns clientes ilustres, como Barack Obama, Vladimir Putin, Oscar de la Renta, Giorgio Armani, Tom Cruise e Anthony Hopkins. Isso sem contar reis e sheiks.

Paulo Basso Jr. House of Bijan, na Rodeo Drive

Se o cacife for muito alto e a ideia seja só procurar o que fazer em Beverly Hills, escape para a Two Rodeo Drive. Trata-se de uma espécie de shopping (mais um) a céu aberto com, é claro, mais lojas de grife. A Versace, por exemplo, ocupa um trecho famoso do calçadão. É lá também que estão os postes com arranjos de flores e as placas que marcam o cruzamento da Via Rodeo com a Dayton Way, ótimas para fotos.

Paulo Basso Jr. Two Rodeo Drive

Antes de deixar a região, vai aqui um segredinho que muitos turistas deixam passar batido. Na altura do número 421 da N Rodeo Drive há uma espécie de galeria linda, com fontes e mais lojas. Lá, há um ótimo café, chamado La Patisserie Artistique, perfeito para dar um tempo na correria da viagem por Los Angeles e seus arredores, feito uma celebridade.

Hotel Beverly Wilshire

Mais uma figurinha carimbada na lista de o que fazer em Beverly Hills, o Hotel Beverly Wilshire fica bem em frente à extremidade sul da Rodeo Drive. Hoje administrado pela rede de luxo Four Seasons, o empreendimento ganhou notoriedade por servir de cenário para o filme “Uma Linda Mulher”, com Julia Roberts e Richard Gere.

Divulgação – Four Seasons Beverly Wilshire Beverly Hills

As diárias por lá não saem por menos de US$ 655, mas quem quiser pode ao menos entrar no hall principal para fazer algumas fotos. Há quem não resista, por exemplo, em espiar o elevador, onde a personagem de Julia Roberts ajeita a meia-calça no longa. O banheiro no pisso térreo, embora seja vigiado por seguranças para evitar bagunça, também esbanja classe.

Erguido em um suntuoso prédio em 1928, o Hotel Beverly Wilshire já recebeu diversas outras celebridades. Entre elas, o rei do rock, Elvis Presley.

Mansões dos artistas

Tem gente que acha roubada, tem gente que adora, mas uma das atrações em Beverly Hills é ver as mansões dos artistas que moram ou viveram na região. Há tours específicos com esse fim, mas também dá para comprar mapas ou mesmo fazer buscas na internet e ir com seeu carro alugado aos endereços desejados.

Paulo Basso Jr. Mansões em Beverly Hills

Aqui, fica o aviso: praticamente todas as residências de celebridades contam com grandes muros e portões maiores ainda, o que significa que não dá para ver muita coisa. Mesmo assim, o passeio é sempre válido.

Uma das ruas mais procuradas nesse sentido é a Carolwood Drive, onde, na altura do número 100, está a última casa em que Michael Jackson morou. Walt Disney também já morou lá, no número 355, assim como Mick Jagger (135), Marilyn Monroe (141), George Harrison (265), Barbara Streisand (301) e Paul Newman (907).

Confira outros endereços de artistas que moram, ou já moraram na região, divulgados nos mapas e tours vendidos em Beverly Hills:

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para nos comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp, saber o que fazer em Beverly Hills e tudo mais.