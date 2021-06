Grande ABC começa a receber vacinas da Pfizer

Do Diário do Grande ABC



10/06/2021 | 16:43



O Grande ABC recebeu hoje a primeira remessa de vacinas da Pfizer/BioNTech. Santo André recebeu 8.712 doses e Mauá 6.270, totalizando 14.982 doses. As outras cidades ainda não confirmaram se também receberam os imunizantes. As prefeituras vão definir, em breve, para quais públicos vão se destinar as novas doses recebidas.

A distribuição das vacinas Pfizer/BioNTech pelo governo federal ao Estados teve início em 3 de maior. A logística de distribuição das vacinas da Pfizer foi montada levando em conta as suas condições de armazenamento, que difere dos demais insumos já adquiridos e distribuídos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

No Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, as doses ficaram armazenadas a uma temperatura de -90 graus Celsius (°C) a -60°C. Ao serem enviados aos estados, os imunizantes foram expostos a temperatura de -20°C. Nas salas de vacinação, onde a refrigeração é de 2ºC a 8°C, as doses precisam ser aplicadas em até cinco dias.