Eduardo Leite oficializa ação judicial e se aproxima do PSB

10/06/2021 | 16:38



O vereador Eduardo Leite, de Santo André, oficializou hoje ação judicial, na esfera eleitoral, por desfiliação do PT, legenda pela qual atua há quase 30 anos e tem histórico familiar. A medida foi formalizada justamente na data que encerrou o prazo de dois meses de sua suspensão das atividades partidárias – sanção adotada pela executiva municipal do petismo. O parlamentar, que atualmente exerce o terceiro mandato na Câmara, registrou termos de perseguição e grave discriminação pessoal no processo com vistas a obter eventual aval judicial para deixar a sigla sem correr risco de perder a cadeira.

Os motivos apontadas na peça estão entre as alegações fixadas pela Justiça Eleitoral como justa causa para evitar a perda do mandato. Eduardo sofreu a punição após não se retratar de entrevista concedida ao Diário na qual fez elogios à condução do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) durante a pandemia de Covid-19. Antes deste episódio, o petista teve advertência pública de dirigentes do PT foi quando decidiu compor a mesa diretora do Legislativo – ocupa o posto de primeiro secretário -, tendo o tucano Pedrinho Botaro na presidência. O cenário gerou desgaste a ele junto ao partido.

Eduardo tende a se manter filiado ao PT até o julgamento da ação. Com o avanço da movimentação, o vereador se aproxima do PSB, tendo pretensão de se colocar na campanha majoritária de 2024 - o espaço na agremiação surgiu com o desligamento do ex-prefeiturável Ailton Lima, que deixou a legenda no fim do mês passado. Aliados de primeira hora do parlamentar devem realizar reunião na próxima semana junto à cúpula estadual para definir o rumo. Isso porque existem tratativas adiantadas para que integrantes de seu grupo possam compor uma nova comissão executiva municipal nas fileiras socialistas.